Банк России не получал просьб разрешить обмен активами с европейскими банками

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России пока не получал обращений от европейских банков за разрешением на сделки по обмену активами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

"Что касается обмена активами между банками, здесь у нас нет никакой общей позиции, это надо смотреть - нужно ли, во-первых, согласовывать эту сделку. При этом может идти речь о переводе денег за рубеж, конечно, нужно будет получать специальное разрешение, - сказала она. - Пока к нам не поступали предложения по конкретным этим сделкам".

Как сообщалось, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность обмена российских активов на активы Sberbank Europe AG (подразделение Сбербанка). RBI отмечал, что этот сценарий обмена активами является теоретическим. "Нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации", - сообщали "Интерфаксу" в RBI.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Ранее сообщалось, что ВТБ вел переговоры об обмене активов дочернего VTB Bank Europe на российские активы RBI. Однако эти переговоры не нашли решения на политическом уровне, заявил в ноябре 2022 года глава ВТБ Андрей Костин.