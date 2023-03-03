Райффайзенбанк в конце февраля вернулся в топ-10 по объему депозитов физлиц

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк, который с начала января 2023 года не входил в состав десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде февраля вновь включен в топ-10, заменив там Московский кредитный банк (МКБ), следует из материалов Банка России.

При этом, как следует из информации на сайте Райффайзенбанка, условия привлечения средств физлиц в первые два месяца 2023 года не изменились - банк по-прежнему предлагает физлицам для размещения средств только два продукта: рублевый депозит на срок до года с возможностью выбора срока вклада с фиксированной ставкой 2% с ежемесячной выплатой процентов (условия действуют с 16 января 2023 года) и накопительный счет с такой же ставкой на ежедневный остаток (условия действуют с 1 октября 2022 года).

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) топ-10 банков по объему депозитов физлиц в третьей декаде февраля снизилось на 0,25 п.п., до 7,676% годовых. На столько же эта индикативная ставка сократилась за пять предыдущих декад - до 7,926% во второй декаде февраля с 8,177% в третьей декаде декабря.

В третьей декаде февраля по сравнению со второй декадой больше всего снизилась средняя максимальная ставка по депозитам на срок от 181 дня до года - на 0,48 п.п., до 6,66%. Средняя максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней сократилась на 0,17 п.п., до 5,74%.

В то же время увеличилась средняя максимальная ставка для депозитов на срок от 91 до 180 дней - на 0,08 п.п., до 6,85%. Средняя ставка для депозитов на срок более года выросла на 0,43 п.п. - до 8,31%. За пять месяцев роста ставок по этим самым долговременным вкладам это был самый большой декадный прирост.

В состав десяти банков, на основе данных которых ЦБ осуществляет подекадный мониторинг среднего арифметического значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов), входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.