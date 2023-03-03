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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк временно перестал открывать новые счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, новые валютные счета действующим корпоративным клиентам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам - юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам - юридическим лицам", - отметили в кредитной организации.

"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - сообщил банк.

Изменения не касаются клиентов - физических лиц, подчеркнула кредитная организация.

Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). RBI оценивает все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка, включая тщательно продуманный уход с российского рынка.

США на прошлой неделе ввели блокирующие санкции против Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", МТС-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка, банков "Левобережный", "Приморье", СДМ-банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. В санкционный список Великобритании попали банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит" и МТС-банк.

Раффайзенбанк
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