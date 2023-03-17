АПИ рекомендовала миноритариям "Русала" поддержать требования Sual Partners

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) рекомендовала миноритариям "Русала" на внеочередном собрании 27 марта поддержать требования "Суал Партнерс" (Sual Partners) о доступе к документам, касающимся крупных сделок алюминиевой компании, и внесении изменений в устав.

Об этом говорится в копии рекомендации, имеющейся в распоряжении "Интерфакса".

Внеочередное собрание акционеров "Русала" 27 марта рассмотрит вопросы о предоставлении акционерам полного доступа к информации о сделках с американской Braidy Industries и покупке акций ПАО "РусГидро". По мнению "Суала", эти сделки могли нанести ОК "Русал" существенный ущерб, исчисляемый суммой в десятки миллионов долларов. "По итогам изучения материалов о соглашении с Braidy и приобретении акций ПАО "РусГидро" "Суал Партнерс" оставляет за собою право на дальнейшие действия, нацеленные на защиту интересов "Русала" и всех ее акционеров", - сообщал "Суал".

Совет директоров "Русала" ранее рекомендовал акционерам не поддерживать требования "Суала", посчитав, что это противоречит принципу обеспечения равных прав акционеров на информацию.

"Такой подход означает невозможность получения акционерами никаких сведений об обществе, за исключением публично раскрываемых. АПИ считает его неприемлемым, противоречащим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления", - говорится в тексте рекомендации.

"Очевиден некий конфликт между миноритарным и мажоритарным акционером по вопросу предоставления определенной информации, разрешение которого АПИ видит либо в раскрытии требуемых "Суалом" документов на сайте компании для обеспечения равного доступа к ним всех акционеров с учетом текущего регулирования МКПАО, либо предоставлении их "Суалу", либо в публичном мотивированном отказе, в котором подробно были бы изложены причины невозможности предоставления соответствующей информации", - пишет АПИ.

АПИ считает, что запрашиваемые документы должны быть раскрыты всем акционерам и поддерживает необходимость обеспечения информационной прозрачности и открытости российских компаний, говорится в рекомендации. АПИ исходит из того, что у миноритарных акционеров компаний могут быть легитимные и обоснованные запросы на предоставление дополнительной информации, помимо публично раскрытой.

Также "Суал" добивается внесения изменений в устав, которые, по мнению компании, позволят защитить интересы акционеров. Согласно действующему уставу, к компании не применяются в том числе нормы закона "Об АО" о крупных сделках, о сделках с заинтересованностью, о приобретении крупных (более 30%) пакетов акций, а также регулирование предоставления информации акционерам.

АПИ поддерживает распространение российского регулирования на деятельность "Русала" как международной компании и рекомендует в этой связи поддержать предложения "Суала" об изменении устава.

Годом ранее собранное при похожих обстоятельствах внеочередное собрание акционеров "Русала" большинством голосов отклонило предложенные "Суал Партнерс" изменения в устав. Поддержали изменения 31,7% акционеров, против высказались 62,8%.

Тогда "Суал Партнерс" предлагал исключить из устава положения о неприменении к "Русалу" как МКПАО норм закона "Об акционерных обществах". Sual аргументировал это тем, что сложившаяся ситуация существенно ущемляет права миноритарных акционеров "Русала".

Статус МКПАО "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

"Русал" приобрел 4,35% акций "РусГидро" в середине 2021 года у "ВСМПО-Ависма". Доля выросла до 9%, сообщала компания в отчете за первое полугодие 2022 г., на это компания потратила $454 млн. "Русал" объяснял, что инвестиция является портфельной, в расчете на долгосрочный рост стоимости акций и дивидендную доходность.

СП с американской Braidy Industries было создано в 2019 году. "Русал" планировал поставлять премиальную продукцию Тайшетского завода (VAP) по off take на рынок США. Проект предполагал строительство прокатного завода в Кентукки, в котором российская компания должна была получить 40%, инвестировав $200 млн, из них сообщалось о вложении $70 млн. Однако СП "Русала" с Braidy (в 2021 г. было объявлено, что партнером вместо Braidy является Unity Aluminum) вызвало политические споры еще до обострения геополитической ситуации в начале 2022 года.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" принадлежит 25,52%. Free float "Русала", согласно данным компании, - 17,6%.