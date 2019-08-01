Проект "РусАла" в США встретил сопротивление сенатора-демократа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проект строительства завода по выпуску алюминиевой продукции в Кентукки с участием "РусАла", недавно выведенного из-под действия американских санкций, встретил сопротивление сенатора-демократа.

Планируемая инвестиция вызывает "глубокое беспокойство", цитирует заявление сенатора от штата Орегон Рона Уайдена The Hill. Минфин должен серьезно оценить потенциальную "угрозу национальной безопасности" в результате реализации этих планов, считает политик.

"Американский народ должен быть уверен, что эта сделка отвечает интересам страны", - заявил Уайден, призвав CFIUS (комитет по иностранным инвестициям, входит в структуру Минфина) проанализировать ее.

"РусАл" и американская Braidy Industries Inc заключили договор о намерениях о строительстве завода по выпуску алюминиевой продукции в Эшленде в апреле этого года, всего три месяца спустя после исключения российской компании из SDN List. Планируется, что низкоуглеродная продукция завода будет ориентироваться на автопром, транспортную и упаковочную отрасли США. Заключен также контракт на поставку 200 тысяч тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после постройки и запуска производства. Поставщиком металла должен стать строящийся алюминиевый завод в Тайшете.

Инвестиции "РусАла" в проект оцениваются в $200 млн. Как сообщали участники проекта, "РусАл" получит 40% нового завода, 60% будут принадлежать Braidy. Американская компания планирует привлечь $500 млн от инвесторов, что, в свою очередь, позволит получить необходимые для строительства $1,2 млрд кредитов. В проект, который должен обеспечить 1500 рабочих мест на этапе строительства и 600 - после начала работы, $15 млн вложил штат Кентукки. Такую же сумму штат готов потратить в виде различных мер поддержки компании.

По сообщению издания Politico, которое ссылается на раскрытие информации о предоставлении лоббистских услуг, бывшие советники лидера республиканского большинства Сената Митча Макконнелла - Хантер Бэйтс и Брендан Данн - лоббировали проект "РусАла" и Braidy в Конгрессе и Минфине. Ветеран американской политики Макконнелл представляет в Сенате именно штат Кентукки, где должен строиться завод.