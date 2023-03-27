Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "Русала" на внеочередном собрании 27 марта отклонили требование Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров о доступе к материалам по сделкам с американской Braidy Industries и покупке акций "РусГидро", сообщила алюминиевая компания.

В собрании приняли участие владельцы 90,85% акций "Русала". За предоставление информации о сделках проголосовали 28,85% участников собрания, против - 61,9%.

По мнению Sual, эти сделки могли нанести "Русалу" существенный ущерб, исчисляемый суммой в десятки миллионов долларов. "По итогам изучения материалов о соглашении с Braidy и приобретении акций ПАО "РусГидро" Sual Partners оставляет за собою право на дальнейшие действия, нацеленные на защиту интересов "Русала" и всех ее акционеров", - сообщала компания.