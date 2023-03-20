РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай - по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает таможня КНР.

Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), Австралию (1,9 млрд куб. м).

В части трубопроводных поставок из России с января 2023 года произошел очередной рост согласно ранее определенному графику. В итоге в январе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн куб. м (это 8-9 партий).

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Общий импорт в январе 2023 вырос к январю-2022 на 1% - до 11,3 млрд куб. м. При этом импорт сжиженного природного газа в январе ощутимо вырос - впервые после непрерывной серии из 13 месяцев падения.

В январе 2023 года КНР импортировала 5,210 млн тонн СПГ, что на 7% больше, чем в январе-2022 (4,864 млн т). Весь 2022 год покупки снижались по отношению к тем же месяцам прошлого года: средняя динамика - минус 22%, в интервале от 7% до 35%. Также импорт снижался в декабре 2021 к декабрю-2020.

Общие поставки трубопроводного газа составили в январе 2023 года 4,48 млрд куб. м после 4,83 млрд куб. м в январе-2022 и 4,37 млрд куб. м в декабре-2022.

Все поставщики газа из Центральной Азии сокращают экспорт, направляя объемы на покрытие потребностей внутреннего рынка. Туркмения поставила 2,2 млрд куб м газа, что является минимальным значением за последние 27 месяцев. Почти прекратил поставки Казахстан, полностью остановил экспорт Узбекистан.