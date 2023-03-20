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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Средняя стоимость автозапчастей в справочниках РСА выросла на 19,5% за 12 месяцев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средняя стоимость автозапчастей в очередной актуализированной версии справочников Российского союза автостраховщиков (РСА), в соответствии с которой рассчитываются выплаты по ОСАГО, увеличилась за 12 месяцев - от марта 2022 года до нынешнего марта на 19,5%.

Об этом через пресс-службу РСА сообщил президент союза Евгений Уфимцев.

Обновленная редакция справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ применяется с 19 марта 2023 года.

Президент РСА отметил, что "в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями цены в новых справочниках по сравнению с ценами справочника по запчастям от 19 декабря 2022 года снизились на 6,4%. Одна из причин в том, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен на запчасти и во многих случаях к небольшому их снижению".

При этом, несмотря на общий тренд на снижение средней стоимости запчастей, по ряду популярных марок автомобилей отмечен рост. Так, запчасти для автомобилей "ВАЗ" (Lada) в справочниках на 19 марта по сравнению со справочниками на 19 декабря 2022 года выросли в цене в среднем на 3,9%, для автомобилей Chevrolet - на 5,1%. Также увеличилась стоимость запчастей для автомобилей Volvo - на 4%, Lifan - на 0,6%.

Самый существенный рост за 12 месяцев - в новых справочниках по сравнению со справочниками от 19 марта 2022 года - отмечен по ряду запчастей на иномарки. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan увеличилась за этот период на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi - на 67%, фара для Hyundai - на 47%, фары и двери для автомобилей Kia подорожали на 36-40%.

"Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться, главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей", - прокомментировал Уфимцев, добавив, что улучшить ситуацию со стоимостью ремонта также помогло бы развитие сегмента промышленного восстановления отработанных компонентов.

РСА Евгений Уфимцев ОСАГО Lada ВАЗ Chevrolet Nissan
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