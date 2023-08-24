Средняя выплата по ОСАГО в июле увеличилась до 93 тысяч рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Размер средней выплаты по ОСАГО в июле 2023 года оказался самым высоким с начала года и достиг 93 тысячи рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева.

Показатель вырос почти на 21% - на 2 тысячи рублей, что больше предыдущего рекорда, достигнутого в июне (91,3 тысячи рублей) и на 30% больше, чем средняя выплата по итогам первого полугодия 2022 года (до того момента, как резкое повышение средней стоимости запчастей в справочниках РСА заметно сказалось на размере средней выплаты по ОСАГО).

Уфимцев напомнил, что в 2023 году рост средней выплаты по ОСАГО фиксируется практически каждый месяц: так, в июне средняя выплата выросла по сравнению с маем (когда она составляла 86,2 тысячи рублей) на 6%.

В целом средняя выплата по ОСАГО во втором квартале 2023 года составила 87 089 рублей, что на 5% выше, чем за первый квартал этого года (82 795 рублей).

За первое полугодие 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 84 778 рублей, что на 18% выше размера средней выплаты за первое полугодие 2022 года (71 606 рублей).

Рост средней выплаты давит на размер средней премии по ОСАГО, отмечают в РСА. При этом возросшая, благодаря продолженной в 2022 году реформе тарифообразования, конкуренция между страховыми компаниями за безубыточных клиентов существенно ограничивает рост тарифов по обязательной автогражданке и, соответственно, средней премии.

"Несмотря на некоторое наблюдаемое в начале 2023 года начало стабилизации на рынке автозапчастей, мы видим, что средняя выплата по ОСАГО продолжает уверенно расти. Это закономерно оказывает давление на тарифы ОСАГО, которые в то же время демонстрируют сдержанный рост: небольшое увеличение средней премии по сравнению с декабрьским показателем произошло впервые в этом году лишь в июле, оно находится в пределах 1%", - сказал Евгений Уфимцев.

По данным РСА, в июле средняя премия по ОСАГО составила 7 860 рублей, что на 1% или на 79 рублей выше июньского показателя (7 781 рубль).