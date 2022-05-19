"Росгосстрах" сообщил о росте числа краж автозапчастей на 47% с начала года

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Количество обращений клиентов СК "Росгосстрах" в связи с хищениями запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47% с начала 2022 года, говорится в сообщении страховщика.

В первую очередь речь идет о краже отдельных легкосъемных деталей: зеркальных элементов, фар, запасных колес, колесных колпаков и других.

"В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по КАСКО с января по конец апреля выросло приблизительно на 20%, а заявлений о причинении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц - в два с лишним раза больше. Существенный всплеск был в марте и апреле. Мы считаем, что это является подтверждением наличия в стране повышенного спроса на бывшие в употреблении детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей", - отмечает начальник управления выплат по автострахованию СК "Росгосстрах" Александр Казимов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным компании, выше вероятность столкнуться с автокриминалом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Татарстане. Там зафиксировано больше всего страховых случаев после противоправных действий третьих лиц. В то же время высокой долей (от 10% и выше) криминальных событий в общем числе обращений по КАСКО отличаются Саратовская и Рязанская области, Санкт-Петербург, а также Калининградская и Мурманская области.

"Из-за сформировавшегося дефицита автомобилей и запчастей к ним сегодня в зоне риска как люксовые, так и самые массовые модели машин. И мы вынуждены учитывать при разработке наших программ страхования растущие риски угона с целью последующего разбора на запчасти или хищения отдельных деталей. С учетом стоимости современных машин хищение даже одной детали означает серьезный ущерб автовладельцу. И в последнее время мы наблюдаем увеличение спроса на страхование КАСКО, которое позволит минимизировать финансовые потери", - сообщила директор направления по управлению портфелем каско "Росгосстраха" Ольга Асташкина, слова которой также приводятся в сообщении страховщика.