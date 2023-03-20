Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса

Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Headhunter (HH) обжалует решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций компании, говорится ее пресс-релизе, опубликованном в понедельник.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Помимо Headhunter уведомления получили Qiwi, Ozon, "Яндекс". В свою очередь Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги акциями HH на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года - на фоне начала спецоперации РФ на Украине - и до сих пор не возобновлялись. Торги на МосБирже продолжаются в обычном режиме.

Уведомление о делистинге не влияет на операционную деятельность и финансовое положение HH, компания нацелена на продолжение развития бизнеса. При этом ни компания, ни ее "дочки" не подпадают под санкции США, Великобритании, Евросоюза и др. стран, отмечается в ее сообщении.

Ранее о намерении обжаловать решение американских бирж сообщали "Яндекс" и Cian; соответствующую возможность рассматривают Qiwi и Ozon.

Headhunter Nasdaq
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

ЦБ РФ обязал банки при переводах внутри страны использовать российскую инфраструктуру

ЦБ РФ обязал банки при переводах внутри страны использовать российскую инфраструктуру

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Рынок акций РФ обновил максимумы с сентября во главе с ВТБ, несмотря на внешний негатив

UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Россвифт сменит название и расширит деятельность

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });