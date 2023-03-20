Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Headhunter (HH) обжалует решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций компании, говорится ее пресс-релизе, опубликованном в понедельник.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Помимо Headhunter уведомления получили Qiwi, Ozon, "Яндекс". В свою очередь Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги акциями HH на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года - на фоне начала спецоперации РФ на Украине - и до сих пор не возобновлялись. Торги на МосБирже продолжаются в обычном режиме.

Уведомление о делистинге не влияет на операционную деятельность и финансовое положение HH, компания нацелена на продолжение развития бизнеса. При этом ни компания, ни ее "дочки" не подпадают под санкции США, Великобритании, Евросоюза и др. стран, отмечается в ее сообщении.

Ранее о намерении обжаловать решение американских бирж сообщали "Яндекс" и Cian; соответствующую возможность рассматривают Qiwi и Ozon.