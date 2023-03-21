"Яндекс" подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге его акций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" подал апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций интернет-компании.

В сообщении "Яндекса" отмечается, что слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. Делистинг акций не может быть проведен до итогов рассмотрения.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Помимо "Яндекса", уведомления получили Headhunter, Qiwi и Ozon. В этот же день Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги бумагами "Яндекса" на Nasdaq приостановлены с 28 февраля 2022 года - на фоне спецоперации РФ на Украине.

Торги акциями "Яндекса" на Мосбирже продолжаются в обычном режиме.