"Интер РАО" и "Роснефть" намерены построить объекты электрогенерации для "Восток Ойла"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Интер РАО - Инжиниринг" (дочерняя компания ПАО "Интер РАО"), ООО "Восток Ойл" и ООО "НГХ-Недра" (обе входят в ПАО "Роснефть") заключили в рамках ПМЭФ-2021 контракты на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта "Восток Ойл", сообщила "Интер РАО".

В рамках проекта планируется строительство объектов электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Для отгрузки сырья на танкеры "Роснефть" строит нефтеналивной терминал "Порт "Бухта Север".

ООО "Интер РАО - Инжиниринг" выполнит проектно-изыскательские работы для строительства газотурбинной электростанции "Иркинская" мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции "Пайяха", а также электростанции в "Бухте Север" мощностью 214 МВт.

Летом 2020 года "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который также включит новые месторождения "Роснефти" на севере Красноярского края, а также месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главы "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).

До этого, в мае 2020 г., "Роснефть", "Интер РАО" и АО "Таймырнефтегаз" (входит в АО "Нефтегазхолдинг") подписали соглашение о строительстве газовых электростанций и электросетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых месторождений проекта "Восток Ойл".

Мощность новых электростанций может составить 2500 МВт, сообщали тогда в "Интер РАО".

"Интер РАО" может выступить в качестве инвестора или соинвестора в проекте энергоснабжения "Восток Ойла", сообщали в компании. Гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук оценивал инвестиции в проект в 200-300 млрд руб.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" является оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.