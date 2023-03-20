Продажи топлива "Роснефти" на внутреннем рынке выросли до рекордных 42,1 млн т

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2022 году переработала 94,4 млн т нефти, глубина переработки на российских НПЗ достигла до 76,2%, выход светлых нефтепродуктов - до 57,1%, говорится в сообщении компании.

"В отчетном году "Роснефть" продолжила полностью обеспечивать растущие потребности внутреннего рынка в качественных моторных топливах. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 2022 г. достиг рекордных 42,1 млн т, увеличившись на 6% год к году", - подчеркивается в пресс-релизе.