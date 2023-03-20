Годовая чистая прибыль "Роснефти" сократилась до 813 млрд рублей

На динамике прибыли сказались передача активов в Германии во внешнее управление и курс рубля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся в акционерам, по МСФО в 2022 году снизилась на 7,9% и по сравнению с 2021 годом - до 813 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

На показатель годовой прибыли повлияла передача активов в Германии во внешнее управление, а также курс рубля, отмечают в компании. "Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год", - подчеркивает компания.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила 591 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18,7%, до 222 млрд рублей.

Выручка за 2022 год увеличилась на 3,2%, показатель EBITDA вырос на 9,5% - до 2,551 млрд рублей.

Объем капитальных затрат компании в 2022 году достиг 1,1 трлн рублей, увеличившись на 7,9% относительно 2021 года.

"Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам компании на 0,7 трлн руб. по сравнению с началом 2022 г. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,3х, что соответствует значению на начало прошлого года", - говорится в пресс-релизе.