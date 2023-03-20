Brent подешевела до $72,5 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки несколько замедлили снижение к вечеру понедельника, однако продолжают опускаться после рекордного с прошлого лета падения по итогам минувшей недели.

К 18:14 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,6%) - до $72,53 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,6 (0,9%) - до $66,14 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

"На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог относительно финансового сектора, - сказал Бобби Фрейзер из Schneider Electric. - Спрос на нефть сильно зависит от экономического роста".

По его словам, проблемы усугубляются тем, что на рынке нефти наблюдается излишек предложения, о чем свидетельствует рост запасов топлива в начале этого года.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз цены Brent на ближайшие 12 месяцев до $94 с ожидавшихся ранее $100 за баррель из-за "банковского стресса, страхов рецессии и оттока средств инвесторов".

"Корректировка прогноза также отражает некоторое ухудшение фундаментальных показателей, в том числе более высокий, чем ожидалось, уровень запасов, умеренное снижение спроса, а также умеренный рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК", - написали эксперты.

В то же время они по-прежнему ожидают появление дефицита на нефтяном рынке и восстановления цен во втором полугодии.