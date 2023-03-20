Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки опускаются днем в понедельник, продолжая снижаться после рекордного с прошлого лета падения по итогам минувшей недели.

Нефть падает вслед за другими рисковыми активами на фоне опасений, что кризисная ситуация в банковском секторе США может перекинуться на другие страны и стать причиной глобальной рецессии.

Важнейшей для рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 по московскому времени подешевели на $1,15 (1,58%) - до $71,82 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,13 (1,69%) - до $65,61 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Из-за "банковского стресса, страхов рецессии и оттока средств инвесторов" аналитики Goldman Sachs в субботу ухудшили свои прогнозы цен на нефть марки Brent на ближайшие 12 месяцев до $94 с ожидавшихся ранее $100 за баррель.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу и составило 589, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.