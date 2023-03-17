Цены на нефть перешли к резкому падению

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к резкому снижению вечером в пятницу и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 подешевели на $1,9 (2,54%) – до $72,8 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $1,71 (2,5%) - до $66,64 за баррель.

"Рыночная волатильность особенно сильно сказалась на нефти", - написала аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Барбара Ламбрехт, добавив, что считает понижение котировок чрезмерным.

Как сообщалось, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года. Оно предусматривает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

"По нашему мнению, это может оказать достаточную поддержку нефти в обозримом будущем, - написала Ламбрехт. - Многое указывает на то, что нефть может вернуться к росту, однако главным фактором в краткосрочной перспективе будет настроение рынка".