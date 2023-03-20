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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Нефть Brent подешевела до $72,3 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться после падения по итогам прошлой недели, которое стало самым значительным с лета прошлого года.

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 по Москве составляли $72,29 баррель, что на $0,68 (на 0,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $1,73 (на 2,3%) - до $72,97 за баррель, что стало минимальным уровнем с 20 декабря.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустилась на $0,6 (на 0,9%) - до $66,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов упала на $1,61 (на 2,4%) и составила $66,74 за баррель. Это минимум с 3 декабря.

За пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

"Цены на нефть оказались особенно подвержены негативу на фоне текущих рыночных потрясений", - полагает сырьевой аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт, имея в виду проблемы в банковском секторе США. При этом она считает "падение нефтяных цен чрезмерным и по большей части спекулятивным".

Brent WTI США
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