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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

"ФосАгро" изучает опции рефинансирования евробондов на $500 млн на российском рынке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением в апреле 2023 года, изучает варианты на российском рынке, рассказал "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает разные опции: как кредиты, так и новый выпуск облигаций. Одним из вариантов является размещение бондов в юанях.

"ФосАгро" выпустила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.

Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.

ФосАгро
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