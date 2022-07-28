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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

ФосАгро перевела эмитенту евробондов-2025 средства для выплаты остатка купона в долларах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" 27 июля получила разрешение Минфина РФ на выплату остатка купонного платежа по евробондам-2025 в долларах США, говорится в сообщении компании.

После этого "ФосАгро" перевела оставшуюся часть купонного дохода на счет эмитента облигаций - PhosAgro Bond Funding DAC - для распределения среди иностранных держателей бумаг.

22 июля компания выплатила часть купона по этому выпуску в рублях – в пользу держателей, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.

Выпуск пятилетних евробондов объемом $500 млн "ФосАгро" разместила в январе 2020 года под 3,05% годовых.

В начале июля был опубликован указ президента РФ, согласно которому российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, – они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

ФосАгро Минфин РФ
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