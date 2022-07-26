"ФосАгро" разделила выплату купона по евробондам-2025

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в соответствии с российским законодательством организовала раздельную выплату очередного купонного платежа по еврооблигациям с погашением в 2025 году. Об этом говорится в сообщении компании.

22 июля компания осуществила платеж в рублях в пользу держателей, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.

Одновременно с этим "ФосАгро" обратилась в российский Минфин с просьбой разрешить выплату остатка суммы купона на счет эмитента (PhosAgro Bond Funding DAC), открытый у основного платежного агента, в долларах США. В соответствии с российским законодательством, такое разрешение может быть предоставлено, среди прочего, при условии, что выплаты держателям облигаций, учет прав которых осуществляется российскими депозитариями, были произведены должным образом. "ФосАгро" намерена выплатить остаток суммы купона незамедлительно после получения разрешения Минфина.

Выпуск евробондов с погашением в 2025 году объемом $500 млн "ФосАгро" разместила в январе 2020 года под 3,05% годовых.

В начале июля вышел президентский указ, по которому российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.