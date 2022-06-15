Купон "ФосАгро" по евробондам-2023 дошел до держателей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Купонный платеж по евробондам "ФосАгро" на $500 млн с погашением в 2023 году, выплата которого была заблокирована в апреле, дошел до держателей.

Платежный агент - Citibank, N.A. (London Branch) - уведомил компанию о перечислении купонного платежа, сообщила "ФосАгро".

20 апреля SPV-компания Phosagro Bond Funding DAC дала поручение Citibank провести выплату купона держателям облигаций, однако выплата не была осуществлена в срок. Мотивировка, с которой она была заблокирована, - "в связи с требованиями, касающимися выполнения юридических и регуляторных обязательств", относящимися к платежному агенту.

"ФосАгро" подтверждает свои обязательства, связанные с евробондами с погашением в 2023, 2025 и 2028 годах, готова их исполнять и располагает достаточными средствами для этого, отмечается в сообщении.