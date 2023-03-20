Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Потребительские цены в феврале с поправкой на сезонность выросли на 0,26% после роста на 0,43% в январе (без поправки - на 0,46% после 0,84% роста в январе). За январь - февраль прирост потребительских цен в среднем составил 0,35%, что выше, чем в IV квартале 2022 года, отмечает ЦБ. Ускорение роста цен за два месяца 2023 года наблюдалось практически во всех основных группах товаров и услуг при волатильной помесячной динамике в целом.

"При общем ускорении роста потребительских цен его темпы остаются сдержанными", - подчеркивает Банк России. Удорожание большинства товаров и услуг происходит темпами меньше таргета в 4%. Рост цен по-прежнему сдерживается за счет консервативного потребительского поведения домохозяйств в условиях общей неопределенности, а также постепенного восстановления импортных цепочек поставок, увеличивающего предложение потребительских товаров, отмечает ЦБ.

Регулятор также обращает внимание на постепенный рост устойчивой составляющей инфляции.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится.

Согласно базовому сценарию ЦБ, годовая инфляция в 2023 году составит 5-7%, вернется к таргету в 4% в 2024 году и будет находиться вблизи цели в дальнейшем.