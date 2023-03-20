Банк России отметил рост ценовых ожиданий предприятий в марте

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В марте 2023 года ценовые ожидания российских предприятий выросли после их снижения в предыдущие два месяца, говорится в комментарии Банка России.

Наиболее заметный рост ценовых ожиданий отмечается в торговле. Предприятия сферы услуг, транспортировки и хранения также видят дополнительное пространство для повышения цен на свою продукцию и услуги в связи с ростом спроса (его оценки в марте находились на максимумах с 2017 года), подчеркивает ЦБ.

В добыче и сельском хозяйстве ценовые ожидания в марте заметно снизились.

Банк России отмечает продолжение замедления роста издержек предприятий в марте. "Вместе с тем, в условиях повышения спроса, в том числе в ряде ключевых отраслей, рост цен на готовую продукцию (услуги) немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем", - подчеркивает ЦБ.

В целом оценки спроса компаний в марте улучшились, достигнув максимальных значений с января 2022 года. Наиболее заметно оценки спроса повысились среди предприятий оптовой торговли (за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами), а также обрабатывающих отраслей, производящих потребительские и промежуточные товары. Максимальные оценки спроса фиксировались у предприятий обрабатывающих производств, выпускающих инвестиционные товары, отмечает ЦБ. Кроме того, в марте продолжила улучшаться ситуация со спросом в строительстве благодаря программам льготной ипотеки, а также в транспортировке и хранении. Самые негативные оценки сохранялись в розничной торговле.

В марте также улучшились оценки изменения объемов производства. Они тоже находились на максимальных уровнях, отмечает Банк России.

"Вместе с тем, существенно вырос негатив в оценках предприятий торговли автотранспортными средствами. Ситуация в этой отрасли отличается нестабильностью", - говорится в комментарии ЦБ. Ряд предприятий (в основном малые и средние) сообщали о высоких рисках хозяйственной деятельности, недостатке средств на закупку автомобилей для их последующей продажи, росте цен на автомобили из-за ослабления рубля и увеличении логистических расходов.

Перед мартовским заседанием по ставке ЦБ опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения в марте. Они снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).