Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, на 2024 год - 4%.

Как говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

Произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен, отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что инфляционные ожидания населения в марте существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы, по прогнозу ЦБ, временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений.