"КАМАЗ" поставит Москве тысячу электробусов за 63,3 млрд рублей до 2025 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" и ГУП "Мосгортранс" заключили двухлетний контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1 тысячи электробусов, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Согласно условиям контракта, предусмотрены поставки электробусов "КАМАЗ" с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Ежемесячно на маршруты Москвы будет выходить по 50 новых машин", - говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки составила 63,3 млрд рублей, это самый большой контракт на поставку электробусов в Европе, отмечает компания.

"В 2022 году "КАМАЗ" оперативно реализовал мероприятия по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов. Поэтому последствия санкционного давления, с которым в новых условиях столкнулись российские промышленные предприятия, не повлияли на возможности компании в производстве электробусов и другой пассажирской автотехники", - сообщает пресс-служба "КАМАЗа".

"КАМАЗ" поставляет Москве электробусы с 2018 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что столичное правительство договорилось о поставках 1,2 тыс. новых электробусов в 2023-2024 годах.