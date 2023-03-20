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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

В Москве до конца года планируют запустить 29 маршрутов электробусов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Около 30 маршрутов наземного транспорта планируется запустить в этом году в Москве после закупки новой партии электробусов, сообщил в понедельник столичный департамент транспорта.

"Мы заключили контракт с ПАО "КАМАЗ" на поставку 1 тыс. электробусов. В ближайшее время закупим еще 200 у "Группы ГАЗ" (...) Благодаря новым поставкам мы планируем запустить 29 экологичных маршрутов в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

Заказанные электробусы должны быть поставлены городу в 2023-2024 годах, это крупнейшая закупка экологичного наземного транспорта в Европе, отметили в департаменте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 9 марта сообщал "Интерфаксу" о предстоящей закупке 1 тыс. 200 электробусов для поставки в 2023-2024 гг.

Сейчас в столице ежедневно на маршруты выходят 1 тыс. 55 электробусов.

Москва
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