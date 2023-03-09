Москва получит более тысячи электробусов за два года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Столичное правительство договорилось о поставках 1,2 тыс. новых электробусов в 2023-2024 годах. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году продолжим развивать зарядную инфраструктуру, откроем новый электробусный парк в Митине и закупим еще 1 200 электробусов", - сказал заммэра.

Он отметил, что благодаря поставкам электробусов получилось запустить длинные маршруты. Самым популярным из новых стал 239, он перевез больше 1 млн пассажиров с момента запуска.

Как уточняют в пресс-службе департамента транспорта Москвы, ежедневно на маршруты выходят 1 055 электробусов.