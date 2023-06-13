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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Собянин пообещал довести число электробусов в Москве до 2255

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие годы количество электробусов будет увеличено более чем в два раза - с нынешних 1055 до 2255, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Для этого, по его словам, будет расширена сеть ультрабыстрых зарядных станций - до конца 2024 года в Москве их будет свыше 380. 94 станции будут подключены в этом году по 12 адресам, добавил он.

Дополнительные электробусы городу поставят ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ". Контракты с ними уже подписаны, сообщил мэр.

КАМАЗ Сергей Собянин Группа ГАЗ Москва
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