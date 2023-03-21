Moody's повысило рейтинг Tesla до инвестиционного уровня

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента Tesla до инвестиционного уровня "Baa3". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Аналитики Moody's прогнозируют, что поставки Tesla в этом году составят около 1,8 млн электромобилей, что на 34% превысит показатель 2022 года. Также они ожидают рентабельность по EBITDA на уровне 15,8% в следующие двенадцать месяцев, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Ситуация с ликвидностью у компании останется "очень хорошей", отмечается в сообщении агентства. Автопроизводитель выплатил долги примерно на $10 млрд за последние три года, имеет "ограниченный объем задолженности с погашением в ближайшие два года", а также "значительный и растущий баланс денежных средств и инвестиций", отмечают аналитики агентства. Свободный денежный поток Tesla они оценивают в более чем $7 млрд.

Котировки акций компании подскочили на 5,9% на новости о повышении рейтинга. Рыночная стоимость Tesla за последний год упала на 41,4% (до $580 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq снизился всего на 16,5%.