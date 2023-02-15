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Tesla откроет 7,5 тыс. зарядных станций в США для электромобилей других производителей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Tesla Inc впервые сделает часть своих зарядных станций в США доступными для владельцев электромобилей других автопроизводителей. Об этом объявила в среду администрация американского президента Джо Байдена.

Компания разрешит другим электромобилям использовать не менее 7,5 тыс. зарядных станций из своей сети к концу 2024 года. Это будут станции, расположенные по всей территории США, как в городах, так и в сельской местности, в том числе, 3,5 тыс. точек вдоль магистралей.

Водители получат доступ к зарядным станциям через приложение Tesla или сайт компании.

Открытие сети Tesla для других электромобилей стало возможным благодаря федеральной программе стимулирования инвестиций в этот сектор, общим объемом $7,5 млрд, отмечают в Белом доме.

Производитель электромобилей также обязался расширить более чем вдвое свою сеть зарядных станций.

Администрация Байдена ставит целью увеличить до 500 тыс. число зарядных станций для электромобилей по всей стране к 2030 году, рассчитывая, что к этому времени на долю электромобилей будет приходиться более половины всех продаж новых машин в США.

В настоящее время число зарядных станций в Штатах превышает 130 тыс., при том, что число электромобилей на дорогах страны составляет порядка 3 млн, отметили в Белом доме.

США Tesla
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