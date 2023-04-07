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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США
Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla третий раз в этом году снизил цены на Tesla Model S и Model X для американского рынка.

Стоимость седана Model S была понижена на $5 тыс. Цена стандартной версии теперь начинается от $84 990 по сравнению с $89 990 ранее, улучшенной версии - от $104 990 против $109 990.

Ценник на Model X также упал на $5 тыс. Кроссовер в стандартной комплектации теперь можно приобрести за $94,990 тыс. вместо $99,990 тыс., а продвинутая версия Plaid обойдется в $104,990 тыс. против $109,990 тыс.

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Кроме того, компания уменьшила базовую стоимость более бюджетных моделей - седана Model 3 и полноприводной Model Y - на $1 тыс. и $2 тыс. соответственно.

Tesla продает автомобили напрямую потребителям и регулярно корректирует цены. Глава компании Илон Маск ранее заявлял, что объемы для нее важнее рентабельности.

По данным MarketWatch, средняя процентная ставка автокредитования в США достигла максимальных за 15 лет 7%, средний размер ежемесячного платежа за новый автомобиль - рекордных $730.

Акции Tesla на дополнительной сессии в четверг почти не изменились в стоимости. С начала года капитализация компании взлетела на 50% и теперь составляет $587 млрд.

Tesla США
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