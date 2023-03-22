Brent подешевела до $75 за баррель после роста в течение двух сессий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду утром после роста на протяжении двух предыдущих сессий примерно на 4%.

"Рынок взял передышку в преддверии заседания ФРС", - сказала Bloomberg аналитик Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана. По ее словам, поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае.

Вице-премьер Александр Новак 21 марта заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года. Ранее добычу решили сократить с марта в ответ на введение потолка цен на нефть.

К 8:09 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,4%), до $75 баррель. За вторник Brent подорожала на $1,53 (2,1%) - до $75,32 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,33 (0,5%) - до $69,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $1,85 (2,7%), до $69,67 за баррель.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США будет проходить в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.