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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

По словам вице-премьера Новака, целевой уровень снижения добычи будет достигнут уже в ближайшие дни

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения - он будет достигнут в ближайшие дни. В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч б/с будет действовать до июня 2023 включительно", - сказал он.

По словам вице-премьера, мировой нефтяной рынок в настоящее время находится под давлением "неестественных факторов", среди которых недальновидная энергетическая повестка западных стран против традиционных секторов энергетики, введение ими эмбарго и "потолка цен" на нефть и нефтепродукты, а также ограничений на их транспортировку.

"Риск тиражирования этих попыток приводит к разрушению инвестиционного климата в цикличных индустриях и бьет по потребителям. Обозначенный набор политически мотивированных низкокачественных решений создает существенные риски для энергетической безопасности всего мира", - добавил вице-премьер.

Он отметил ОПЕК+, как важный инструмент балансировки рынка, решения которой основываются на "фундаментальных показателях, а не политических посылах".

В начале февраля Новак объявил, что Россия в ответ на введение потолка цен на ее нефть, решила с марта добровольно сократить добычу. Это решение касалось только нефти.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал тогда Новак и добавил, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом ситуации на рынке.

Александр Новак ОПЕК
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