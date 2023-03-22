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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Brent торгуется у $75,1 за баррель

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются днем в среду после активного подъема по итогам двух предыдущих сессий.

К 14:00 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,29%) - до $75,1 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,24 (0,34%) - до $69,43 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,7%.

Росту цен поспособствовало заявление вице-премьера Александра Новака о том, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года.

В среду рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которое проходит в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Тем временем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,26 млн баррелей.

Официальные данные американского Минэнерго будут обнародованы позднее в среду. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти снизились примерно на 1,57 млн баррелей.

Brent WTI Александр Новак ФРС США API
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