Nike увеличила выручку на 17% во II финквартале, сильнее прогнозов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам второго квартала 2023 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль за квартал, завершившийся 30 ноября, составила $1,33 млрд по сравнению с $1,34 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до 85 с 83 центов.

Квартальная выручка Nike увеличилась на 17% и составила $13,32 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 27%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль во втором финансовом квартале на уровне 64 центов на акцию при выручке в $12,58 млрд.

Онлайн-продажи компании за отчетный период увеличились на 25%.

В Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) продажи сократились на 3% - до $1,78 млрд. Выручка в Северной Америке выросла на 30%, до $5,83 млрд, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка - на 11%, до $3,49 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке показатель увеличился на 19%, до $1,6 млрд.

Руководство компании не стало давать прогнозы на третий квартал, однако главный финансовый директор Мэттью Френд сказал в ходе пресс-конференции, что по итогам фингода в целом выручка может вырасти на 13-14% (grow in the low teens), пишет MarketWatch.

Акции Nike подскочили на 12,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 38%, до $161,2 млрд, тогда как индекс S&P 500 потерял 20%.