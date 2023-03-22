Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Пуск первой очереди крупнейшего в России месторождения меди намечен на III квартал

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Удоканская медь" (оператор Удоканского месторождения, входит в холдинг USM) планирует пуск первой очереди горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" в конце третьего квартала 2023 года, сообщил на конференции в Челябинске советник гендиректора "Удоканской меди" Рафаэль Бекмухаметов.

"На сегодняшний день первая очередь строительства переходит в активную фазу-пусконаладку. Это обогатительная фабрика на 12 млн тонн руды в год с перспективой увеличения ее до 15 млн тонн. Далее планируется строительство второй очереди, которая будет мощнее", - сказал он.

По его словам, объем переработки руды на второй очереди планируется до 27 млн тонн в год, что "в совокупности составит общую мощность по обогащению порядка 40-42 млн тонн в год".

Удокан - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Мощность первой очереди ГМК на Удокане составит до 15 млн тонн руды с выпуском до 135 тысяч тонн меди в год. Стоимость первой очереди освоения Удокана ранее оценивалась в $2,9 млрд.

Удокан Удоканская медь USM Рафаэль Бекмухаметов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

GameStop неожиданно завершила IV финквартал с прибылью, что вызвало взлет акций

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });