Чиновники отметили задержку реконструкции аэропорта близ Удокана

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Забайкалья пока не может законтрактовать работы по реконструкции аэропорта Чара близ Удоканского месторождения меди, которое разрабатывает структура USM Holdings Алишера Усманова - ООО "Удоканская медь" (прежнее название - "Байкальская горная компания", БГК), сообщил первый зампред правительства региона Андрей Кефер.

"По нацпроектам ситуация значительно похуже, (...) 4,3 млрд рублей пока еще не законтрактовано. В основном это 1,2 млрд рублей - "Безопасные и качественные дороги", 1 млрд рублей - аэропорт Чара, вернулся на исходную позицию", - сказал он на оперативном совещании с губернатором Александром Осиповым.

Причины срыва сроков реконструкции аэропорта Кефер не назвал.

Осипов обратил внимание членов правительства на то, что планы по нацпроектам, в том числе реконструкции аэропорта "давно должны были быть исполнены".

Аукцион на реконструкцию аэропорта Чара был объявлен в конце 2020 года и его итоги должны были подвести 9 декабря того же года. Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в размере 2,05 млрд рублей.

Незадолго до подведения итогов торгов Федеральная антимонопольная служба приостановила их из-за жалобы от ООО "Томское транспортное управление" (ТТУ). Одна из претензий - требование заказчика о наличии у подрядчика членства в саморегулируемой организации - признана обоснованной. Кроме того, ФАС установила, что заказчиком (Служба единого заказчика Забайкальского края) в документации об аукционе не установлен фонд возмещения вреда, что является административным правонарушением. При этом предписание не выдавалось, так как на торги не была подана ни одна заявка и они были признаны несостоявшимися.

Строительство аэропорта Чара планируется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".

В конце 2019 года ООО "Сибирская легкая авиация" (авиакомпания "СиЛА", Магаданская область) приобрело забайкальское ООО "Аэропорт", которому принадлежит аэропорт Чара.

Проект освоения Удокана предполагает строительство горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата. Мощность I очереди ГМК составит 12 млн тонн руды в год, с выпуском до 125 тыс. тонн меди в год. Ввод предприятия в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.