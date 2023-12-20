"Удоканская медь" запустит гидрометаллургический завод во II квартале 2024 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Удоканская медь" (оператор Удоканского месторождения, входит в холдинг USM) рассчитывает на запуск гидрометаллургического завода (ГМЗ) во втором квартале 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

"К концу следующего года горно-металлургический комбинат (ГМК) выйдет на проектную мощность в 12 млн тонн медной руды с выпуском готовой продукции - медного концентрата и катодной меди в 135 тысяч тонн в год. А с 2026 года эта мощность достигнет 15 млн тонн руды в год с выпуском до 150 тысяч тонн медного концентрата и катодной меди", - говорится в сообщении.

Производство ориентированно как на внутренний рынок, так и на рынок КНР. При этом, по словам гендиректора компании Алексея Ящука, рынок КНР останется приоритетным для экспорта товарной продукции "Удоканской меди".

Сейчас ГМК проводит пусконаладку в корпусе фильтрации и корпусе электролиза ГМЗ. В корпусе фильтрации завершились монтажные работы и стартовала пусконаладка на семи фильтр-прессах тонкой очистки и одном фильтр-прессе коллективного концентрата, а также на разгрузочных конвейерах фильтр-прессов и винтовых смесителях.

"На фильтр-прессах медьсодержащая пульпа под давлением будет разделяться на жидкость и твердый материал (с высоким содержанием меди), который оседает на мембранах и затем подается для атмосферного выщелачивания", - поясняет компания.

В корпусе электролиза начались испытания роботизированного крана, способного обрабатывать до 250 катодных листов в час. Также ведется последовательное тестирование узлов катодосдирочной машины в автоматическом режиме.

Уже завершены пусконаладочные работы шаровой мельницы в корпусе приготовления флокулянтов. Мельница мощностью 450 кВт измельчает известь, которая участвует в приготовлении известкового молока, нейтрализующего кек выщелачивания. Также завершены испытания трех установок по приготовлению флокулянтов, необходимых на участке сгущения. Оборудование готово к проведению индивидуальных испытаний.

Разработка месторождения Удокан началась в августе 2020 года. ГМК запускается очередями. В рамках первой очереди была запущена обогатительная фабрика в сентябре, тогда же получен первый концентрат. Запуск ГМЗ также состоится в рамках первой очереди.

В 2028 году ожидается ввод второй очереди ГМК, когда будут запущены все технологические линии гидрометаллургического завода. Производительность второй очереди составит 24-28 млн тонн руды в год. Первая и вторая очереди обеспечат переработку около 50 млн тонн руды и производство около 450 тысяч тонн меди.