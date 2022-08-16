"Удоканская медь" попросила о налоговых льготах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Проект разработки крупнейшего в России Удоканского медного месторождения с учетом изменившихся в текущих условиях параметров финансовой модели нуждается в налоговых льготах. Об этом заявил председатель совета директоров ООО "Удоканская медь" (входит в холдинг USM) Еркожа Акылбек в ходе презентации компаний - резидентов ТОР "Забайкалье" в рамках визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина.

"В текущих условиях у нас финансовые параметры проекта изменились, поэтому хотели бы обратиться к вам с просьбой о льготах по налогам. Второй вопрос – это энергоснабжение второй очереди. Сейчас он находится в проработке Минэнерго. Мы хотели бы, чтобы реализация этого проекта была завершена в срок", - сказал председатель совета директоров компании.

"Мы с нетерпением ждем 2023 года, когда заработает первая очередь предприятия, когда вы начнете производство", - ответил Мишустин.

"Конечно же мы рассмотрим возможности, что сделать по преференциальному режиму, по налогам, по льготам, такое поручение мы дадим Минфину. То, что касается снабжения второй очереди надежным источником энергии – конечно, мы также дадим такое поручение Минэнерго", - сказал премьер.

Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Мощность первой очереди ГМК на Удокане составит 12 млн тонн руды с выпуском до 125 тыс. тонн меди в год. Вторая очередь рассчитана на переработку еще 24 млн тонн руды в год. Стоимость I очереди освоения Удокана оценивалась в $2,9 млрд, II очереди – в $4 млрд. По словам Акылбека, инвестиции в проект на текущий момент превысили 100 млрд рублей, запуск первой очереди производства запланирован на 2023 год (ранее – 2022 год).

В 2008 году лицензию на освоение Удокана по результатам конкурса получил Михайловский ГОК "Металлоинвеста", позднее лицензия была переоформлена на структуру USM Holdings – "Байкальскую горную компанию" (сейчас – "Удоканская медь").