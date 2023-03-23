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Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле и начнет действовать в мае, после этого развитие рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России получит новый импульс, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Думаю, что после принятия закона о цифровом рубле - он сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению - уверен, что мы его в апреле примем и, соответственно, в мае он начнет действовать", - сказал он на "Российском форуме финансового рынка", организованном АКРА.

По его словам, после того, как цифровой рубль войдет в нашу жизнь, ЦФА получат дополнительный импульс для того, чтобы их активнее эмитировать.

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"Плюс крушение мировой финансовой системы простимулирует интерес и движение в эту сторону со стороны и эмитентов, и инвесторов, регулятора, поэтому во второй половине текущего года я ожидаю серьезного бума цифровой тематики, в том числе на вашем (финансовом - ИФ) рынке", - заключил Аксаков.

Накануне ЦБ сообщил о том, что перенес запуск пилота по внедрению цифрового рубля, который был намечен на 1 апреля, так как пока не принята нормативная правовая база. "Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база", - говорилось в сообщении регулятора.

Предполагалось, что в пилоте будет принимать участие ограниченное число клиентов 13 банков. Участники пилота должны были протестировать открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе ЦБ, его пополнение, переводы между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду и возврат средств.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля, крайний срок принятия поправок ко второму чтению - 14 апреля. При этом в утверждённом накануне Госдумой плане работы на апрель пакет законопроектов о цифровом рубле включен не был. Ранее сообщалось, что правительство направило в парламент ряд предложений по доработке текста законопроекта, среди которых - исключение нормы о том, что операции с персональными данными в рамках работы платформы ЦБ по цифровому рублю не должны находиться под контролем Роскомнадзора. Также правительство предложило уточнить ряд полномочий ЦБ.

Госдума
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