ЦБ не видит рисков с ликвидностью для банков из-за внедрения цифрового рубля

Внедрение идет по графику, отметила Эльвира Набиуллина

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану, опасения банков по поводу проблем с ликвидностью в случае внедрения цифрового рубля обсуждались, но Банк России не видит рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается якобы ускоренного рассмотрения законопроекта о цифровом рубле, оно никакое не ускоренное, оно абсолютно плановое. Мы движемся по плану и с точки зрения тестирования и с точки зрения эксперимента, пилотов. Мы видим позитивные последствия от введения цифрового рубля. Опасения банков некоторые о том, что у них будут проблемы с ликвидностью, подробно обсуждались, подробно в течение нескольких месяцев. Мы таких рисков не видим и поэтому будем двигаться, как и предполагали, по плану", - сказала Набуиллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля, крайний срок принятия поправок ко второму чтению - 14 апреля.

Как пояснял в ходе выступления в Госдуме глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, платежи граждан и компаний - пользователей платформы цифрового рубля - можно будет переводить напрямую получателю средств, то есть не надо использовать кредитную организацию как посредника.

"Поскольку используется информационная система, созданная Центральным банком, то при расчётах, при использовании цифрового рубля будут использоваться средства криптографии, что обеспечит высокую безопасность. Мы знаем, что в кредитных организациях, к сожалению, бывают случаи, когда деньги пропадают", - сказал Аксаков.

Глава комитета также отмечал, что транзакции с цифровым рублем, осуществляемые в информационной системе Центрального банка, будут обходиться участникам рынка дешевле, в то время как сейчас практически за любую транзакцию плательщик должен платить определенную плату.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила надежность цифрового рубля. "При этом, если говорить о преимуществах тоже для граждан, я бы упомянула, что именно в цифровом рубле мы хотим реализовать модель, когда с граждан никакие тарифы, никакие комиссии при платежах браться не будут. Сейчас, например, при безналичном платеже с карты или со счета многие кредитные организации берут (комиссии - ИФ), тарифы варьируются от 0,5% до 3%. С точки зрения торгово-сервисных предприятий мы тоже предполагаем, что это будут минимальные тарифы и, следовательно, мы снизим издержки для бизнеса", - отмечала Скоробогатова.

Первый зампред ЦБ также уточнила, что цифровой рубль даст РФ возможность решать вопрос трансграничных расчетов. "Например, интеграция с цифровым юанем или интеграция с индийской рупией цифровой даст возможность проводить расчеты, минуя SWIFT", - отмечала Скоробогатова.