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Приток средств в фонды гособлигаций в США усилился после банкротств банков

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем активов под управлением фондов краткосрочных инвестиций в США на прошлой неделе достиг рекордных $5,4 трлн, поскольку приток средств в них ускорился до максимума с начала пандемии COVID-19 после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, пишет MarketWatch.

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Эта тенденция сформировалась в марте 2022 года, после первого за пять лет повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. По мере дальнейшего подъема ставок переток средств в фонды краткосрочных инвестиций усиливался, и в итоге в них поступило свыше $460 млрд, свидетельствуют данные инвесткомпании Crane.

Почти половина этой суммы - $228 млрд - поступила с начала 2023 года. Причем значительный приток средств, наблюдавшийся в течение последних двух недель (почти $150 млрд), совпал с оттоком депозитов из региональных банков.

Когда процентные ставки были на минимальном уровне, хранение денег в краткосрочных инвестициях считалось плохим выбором. Но теперь даже такие известные инвесторы, как основатель Bridgewater Associates Рэй Далио, который когда-то призывал инвесторов хранить свои деньги в акциях и облигациях, изменил свою позицию.

По данным Crane, весь объем поступивших денег пошел в фонды, инвестирующие исключительно в госбумаги или муниципальные облигации. По словам президента компании Питера Крейна, фонды, которые покупают краткосрочные корпоративные и банковские долговые обязательства, видели, как деньги уходят в пользу фондов госбумаг, которые считаются более безопасными. По его словам, ускорение темпа притока средств в такие фонды вызвано опасениями по поводу стабильности региональных банков США.

США ФРС Silicon Valley Bank Signature Bank Crane Питер Крейн Bridgewater Associates Рэй Далио
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