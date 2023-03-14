Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Агентство Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы США на "негативный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

Такое решение стало следствием "стремительного ухудшения операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

"Несмотря на то, что Минфин, Федрезерв и Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявили, что все вкладчики SVB и Signature Bank получат полную компенсацию, быстрое и существенное снижение доверия вкладчиков и инвесторов подчеркивает риски в плане управления активами и пассивами среди американских банков, которые усугубляются повышением процентных ставок", - говорится в пресс-релизе.