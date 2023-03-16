Джанет Йеллен заверила, что банковская система США остается сильной

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банковская система США остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах, считает министр финансов США Джанет Йеллен.

В четверг Йеллен выступит в финансовом комитете Сената, где планируется обсуждение проекта бюджета президента США Джо Байдена на 2024 финансовый год.

"Я могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается сильной и американцы могут быть уверены, что их средства будут на месте, когда они им потребуются, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Йеллен в финансовом комитете Сената. - Действия, предпринятые на этой неделе, демонстрируют нашу решительную приверженность обеспечению безопасности сбережений вкладчиков".

В минувшую пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

"Правительство приняло решительные и убедительные меры, чтобы укрепить доверие американцев к нашей банковской системе", - говорится в тексте заявления Йеллен.

"При этом правительство не защищает акционеров и владельцев долговых обязательств фининститутов, - отмечает Йеллен. - Важно то, что деньги налогоплательщиков не используются и не подвергаются риску в данной ситуации".