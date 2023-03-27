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Объем глобальных IPO с начала года упал на 70% из-за банковского кризиса и растущих ставок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем первичных размещений акций в мире с начала года составил всего $19,7 млрд, сократившись на 70% в годовом выражении и обновив минимум с 2019 года, согласно оценке агентства Bloomberg.

Для сравнения: в период с 1 января по 24 марта прошлого года объем IPO превышал $50 млрд, а за тот же период 2021 года составлял около $200 млрд.

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Многие участники рынка надеялись, что в этом году объемы мировых размещений восстановятся благодаря отказу Китая от жестких мер сдерживания коронавируса и окончанию цикла повышений ставок центробанками мира, пишет Bloomberg. Однако более высокие, чем ожидалось, темпы инфляции в ведущих экономиках и проблемы в банковском секторе удерживают компании от выхода на биржу.

"Ставки являются проблемой номер один, и среди участников рынка нет консенсуса относительно того, как долго продлится цикл ужесточения денежно-кредитной политики и какими темпами будут расти ставки", - отметил Удай Фуртадо из Citigroup Inc.

"Инвесторы нервничают из-за высокой неопределенности, - сказала портфельный управляющий в Ninety One Стефани Нивен. - Сейчас некомфортно вкладывать средства в компании, про которые мы мало что знаем".

Между тем объем вторичных размещений акций сильно подрос в начале года, увеличившись на 48% в годовом выражении, до $76 млрд.

Во многом это вызвано активностью компаний в самом начале года, когда наблюдался рост мировых фондовых рынков, а также увеличением процентных ставок, из-за которого растут издержки по обслуживанию долга.

В то же время многие экономисты надеются на восстановление объемов первичных размещений позднее в этом году.

"Мы сохраняем осторожный оптимизм в своих прогнозах для размещений бумаг, - сказал Лоуренс Джеймисон из Barclays. - Проблемы банков, начавшиеся с краха американского SVB, представляются скорее симптомами кризиса доверия, а не кредитного кризиса".

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