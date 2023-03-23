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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 б.п., до 4,25%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам мартовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% с 4% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Таким образом, ставка была поднята по итогам одиннадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года, отмечает MarketWatch.

За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), тогда как двое членов MPC (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) проголосовали за сохранение ставки на уровне 4% годовых.

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Банк Англии Великобритания
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