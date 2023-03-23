Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Снижение добычи нефти в России в марте произойдет от уровня производства в феврале, который составил 10,2 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В марте месяце выйдем на 500 тыс. б/с сокращения к уровню февраля. В феврале у нас была (добыча - ИФ) 10,2 млн б/с", - сказал Новак.

Он отметил, что компании продолжают контрактацию морских поставок нефти на апрель. "Проблем особо сейчас не испытывают, идет работа в этом направлении", - добавил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, есть ли проблемы с танкерами в ходе морского экспорта, он сказал: "Если продукция реализуется, значит нет проблем".

Как сообщалось, РФ объявила о добровольном сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. Новак отмечал, что решение было принято без международных консультаций и будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Во второй половине марта, когда Россия приблизилась к достижению целевого показателя, Новак объявил, что решение о снижении добычи будет продлено до июня включительно.