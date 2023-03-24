Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил на полгода, до 1 октября, запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, сообщает сайт регулятора.

Запрет продлен предписанием регулятора, которое будет действовать до вступления в силу 1 октября указания Банка России №6347-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" от 9 января 2023 года, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

В список доступных только квалифицированным инвесторам входят ценные бумаги недружественных эмитентов, бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, и поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются такие бумаги ценные бумаги.

В то же время неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Указанию №6347-У предшествовал выпуск регулятором предписания брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%, с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%; с 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Большинство крупных брокеров вскоре после получения предписания с этими рекомендациями заявили о полном запрете неквалам торговли бумагами недружественных стран уже с 1 октября 2022 года, отказались от предложенного ЦБ РФ поэтапного в течение трех месяцев введения ограничений для этих операций неквалифицированных инвесторов из-за технической неготовности их торговых систем к введению таких ограничений.